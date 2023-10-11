Таропрогноз на 12 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У четвер, 12 жовтня 2023 року, багато хто зіткнеться з неприємностями та проблемами, проте деякі навпаки зможуть залишити щось погане позаду і зрушити далі.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на дванадцятий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Паж жезлів, Шістка мечів, перевернутий Король кубків

Перевернутий Паж жезлів

Найближчим часом Ви можете бути схильними до невиправданого ризику та впертості, що може зашкодити Вам. Також картка може попереджати про погані новини або важливі звістки, що прийшли із запізненням.

Шістка мечів

Ця карта обіцяє зміни на краще, вказує на те, що Ви залишите позаду старі проблеми і знайдете спокій. Слухайте свій внутрішній голос.

Перевернутий Король кубків

У цьому положенні карта попереджає, що незабаром Ви можете втратити щось, а також зустрітися з нечесністю, підступністю та обманом. Будьте обережні при спілкуванні цього дня, хтось у Вашому оточенні може носити маску.

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