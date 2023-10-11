Что добавить в порошок для более качественной стирки: три подручных усилителя

Если порошок вас не устраивает, дополнительно воспользуйтесь продуктами домашнего обихода

Стиральный порошок не всегда справляется с задачей и может не отстирывать стойкие пятна. Однако опытные домовладельцы добавляют в средство дополнительные компоненты, чтобы добиться наилучшего результата.

Чтобы усилить действие порошка, попробуйте воспользоваться тремя подручными продуктами. Об эффективном лайфхаке пишет Ukr.media.

Не спешите искать замену стиральному порошку, если он не справился с очисткой вещей. Особенно непросто отстирать белую одежду, сохранив цвет, однако простой трюк с порошком решит и эту задачу.

Для более качественной стирки в порошок добавляют три продукта домашнего обихода. Вероятно, эти средства найдутся в вашем доме, что делает лайфхак доступным.

Что добавить в порошок, чтобы улучшить стирку:

1 столовую ложку соли,

1 столовую ложку пищевой соды,

Несколько капель эфирного масла (по желанию и вашему выбору).

Первый компонент справиться с серостью и желтизной, а еще обеззаразит белье. Тогда как пищевая сода смягчит воду и устранит вонь. Последнее средство, эфирное масло, даст приятный аромат вашим вещам после стирки.

Добавлять порошок с усилителями рекомендуется в барабан стиральной машины. Ловкий трюк поможет получить после стирки мягкую одежду с приятным запахом, а в случае с белыми вещами еще и удастся сохранить первоначальную белизну.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие предметы запрещено класть в стиральную машину. Есть риск повредит и прибор, и вашу одежду.