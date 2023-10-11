Дверца духовки засияет: ловкий трюк без хлопот справится с жирными пятнами

Не спешите покупать дорогое средство, а лучше помойте духовку одним кухонным ингредиентом

Очистка духовки – одна из самых трудоемких задач. Стойкий жир оседает на дверце, к счастью, его легко устранить с помощью одного средства домашнего обихода.

Чтобы очистить дверцу духовки, воспользуйтесь простым лайфхаком с таблеткой для посудомоечной машины. Об этом пишет Express.

Так, коричневые пятна от остатков пищи и жира, которые скапливаются на дверце духовки, можно быстро устранить. Ключевым ингредиентом станет влажная таблетка для посудомойки. Этот простой и доступный кухонный предмет вернет поверхности блеск и сияние.

Всего одна капсула заменит агрессивную бытовую химию для чистки духовки. Вам нужно намочить таблетку для посудомоечной машины и слегка потереть ее дверцу духовки. Уже через несколько минут вы увидите результат. Важно поддерживать капсулу влажной, периодически смачивая, чтобы не поцарапать стекло. Благодаря ловкому трюку поверхность будет чистой, без труда отпадут даже пригоревшие остатки пищи.

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