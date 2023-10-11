Как очистить раковину от налета: гениальный лайфхак с колой и зубной пастой

Этот метод поможет быстро навести чистоту в ванной

Уборка ванной комнаты – не самое приятное занятие, особенно если на раковине образовался неприглядный и трудно очищаемый налет.

Загрязнения накапливаются в процессе повседневного использования и портят внешний вид сантехники. Для избавления от них обычно требуется много времени, сил и покупная химия. Но находчивые хозяйки придумали самодельное средство, которое поможет легко справиться с налетом на раковине.

В профиле @daily.lifehacks_ в TikTok демонстрируется лайфхак с чисткой раковины. Автор ролика использует пустую бутылку с распылителем и всего два ингредиента.

Пульверизатор на ¼ заполнить колой. Затем туда выдавить немного зубной пасты.

Ингредиенты нужно хорошо перемешать и нанести на грязную раковину. Через некоторое время протереть поверхность губкой или влажной тряпкой из микрофибры. Налет исчезнет.

Суть этого способа мытья раковины заключается в том, что кола действует как естественный уничтожитель известкового налета, а зубная паста придает блеск поверхности раковины.

Приготовление такого средства для уборки дома не займет много времени. К тому же смесь на основе колы и зубной пасты экологична не выделяет токсичных испарений.

Ранее "Телеграф" делился советами, которые помогут поддерживать чистоту в туалете и не тратить на это много времени. Для этого достаточно соблюдать три простых правила.