Укр

Если печень получается невкусной: спасет один копеечный продукт

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как вкусно готовить печень
Как вкусно готовить печень. Фото Addicted to veggies

Этот продукт не только очень полезен — он еще может быть вкусным

Мы рассказывали, как из печени приготовить вкусные котлетки. В целом же многие готовят печень, ведь это бюджетный и вкусный продукт. Но не всем эти блюда прибегают.

Не каждый кулинар может похвастаться идеально приготовленными субпродуктами. Эта категория продуктов относительно недорога, но требует особого отношения и внимания. На Pixelinform рассказали, как подготовить печень, чтобы она не горчила, не была сухой. Поможет один простой трюк.

Для чего добавлять соду

Сода – это отличное средство для улучшения вкуса и качества печени. Она поможет избавиться от неприятного привкуса, кое-где встречающегося в печени. Сода не только позволит удалить горечь, но еще и поможет приготовить блюдо с аппетитной корочкой.

Для использования небольшое количество порошка можно добавлять в процессе термической обработки. А можно сделать и хитрее – для этого одну маленькую ложку следует развести в воде и отправить туда очищенный субпродукт на 60 минут – отмокать.

После этого печень просушиваем – и можно начинать жарить. Можно также подготовить так продукт перед запеканием – мы рассказывали, как сделать это особенно вкусно.

Теги:
#Рецепт #Печень #Сода #Лайфхак