Если печень получается невкусной: спасет один копеечный продукт

Этот продукт не только очень полезен — он еще может быть вкусным

Мы рассказывали, как из печени приготовить вкусные котлетки. В целом же многие готовят печень, ведь это бюджетный и вкусный продукт. Но не всем эти блюда прибегают.

Не каждый кулинар может похвастаться идеально приготовленными субпродуктами. Эта категория продуктов относительно недорога, но требует особого отношения и внимания. На Pixelinform рассказали, как подготовить печень, чтобы она не горчила, не была сухой. Поможет один простой трюк.

Для чего добавлять соду

Сода – это отличное средство для улучшения вкуса и качества печени. Она поможет избавиться от неприятного привкуса, кое-где встречающегося в печени. Сода не только позволит удалить горечь, но еще и поможет приготовить блюдо с аппетитной корочкой.

Для использования небольшое количество порошка можно добавлять в процессе термической обработки. А можно сделать и хитрее – для этого одну маленькую ложку следует развести в воде и отправить туда очищенный субпродукт на 60 минут – отмокать.

После этого печень просушиваем – и можно начинать жарить. Можно также подготовить так продукт перед запеканием – мы рассказывали, как сделать это особенно вкусно.