Чем застелить полки холодильника: два бюджетных средства

Опытные хозяйки знают, как заставить холодильник сверкать чистотой

Уборка кухни в целом, и мытье холодильника в частности, важные, но изнурительные хлопоты, которые требуют много времени и усилий. А потом точно возникает вопрос, как после уборки на дольше сохранить свежесть и чистоту в холодильнике. Выход есть — нужно застелить полки, это защитит их от потертостей и загрязнений.

Есть два простых средства, чем можно застелить поверхности в холодильнике — это обычная пищевая пленка или специальные коврики с антимикробным и антигрязевым покрытием, пишет unian.net. Давайте разбираться, что и как нужно сделать

Пищевая пленка

Самый простой способ на дольше сохранить чистоту и свежесть в холодильнике — это обмотать или устелить полки обычной пищевой пленкой, которая есть на каждой кухне. Она защитит поверхности от потертостей и царапин, а также соберет на себе грязь и ошметки еды. А когда загрязнится, ее можно просто заменить.

Специальные коврики

Для еще большего эффекта можно воспользоваться специальными ковриками для холодильника, которые имеют антимикробное и антигрязевое покрытие. Их можно купить в любом хозяйственном магазине.

Отмываем холодильник перед застиланием полок

Перед тем, как устелить поверхности, холодильник и полки нужно хорошо отмыть. Полки лучше всего вытащить и поместить в ванну или глубокую емкость. Намочите их водой и помойте привычными моющими средствами или пищевой содой. Перед тем, как возвращать полки в холодильник и накрывать, их нужно насухо вытереть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие ошибки хозяек приводят к поломке холодильника. Неправильная эксплуатация этой бытовой техники приводит к тому, что она выходит из строя.