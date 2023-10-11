Как избавиться от пауков дома: простой лайфхак с лимонной кожурой

Этот способ поможет прогнать пауков, как из вашей квартиры, так и с частного дома

Пауки — это надоедливые и не очень приятные членистоногие животные, которые часто густо пробираются в людские жилища. И хотя в своем большинстве "домашние" пауки безвредные, все же не хочется сталкиваться с ними лицом к лицу. Чтобы пауки исчезли из вашего дома, нужно не только регулярно убирать жилище, а можно использовать рабочий лайфхак с лимонной кожурой.

Как оказалось, пауки очень не любят цитрусовый запах, пишет meta.ua. Поэтому лимонная кожура отличное средство для борьбы с ними.

Лайфхак с лимонной кожурой

Очистите средний лимон от кожуры плотным цельным слоем и натрите подоконники и другие поверхности в доме этой кожурой. Цитрусовый аромат отпугивает пауков, и они не будут селиться в вашем доме. Более того, использование такого лайфхака подарит квартире приятный аромат.

Другие способы борьбы с пауками

Помимо "лимонного лайфхака" можно использовать и другие способы изгнания пауков. Для начала займитесь тщательной уборкой и соберите по углам и нишам всю паутину. Уделите особое внимание кухне и ванной комнате, так как это самые любимые места обитания членистоногих.

Также вы можете предотвратить попадание пауков в дом, заклеив все щели и трещины в окнах и дверных проемах. Для этого есть соответствующие средства. После такой обработки пауки не смогут попасть в ваше жилище извне.

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