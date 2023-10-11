От клопов не останется и следа: просто рассыпьте по дому одно средство

Простой способ избавиться от клопов

Клопы питаются кровью животных и человека. Этих насекомых можно встретить повсюду, даже в самых чистых домах. Они могут проникать в помещение через очень узкие и труднодоступные места, даже через щель толщиной с кредитную карту.

Избавиться от клопов может быть проблематично. Поэтому действовать нужно сразу, как только вы заметили их присутствие. Для этого можно использовать старый, но проверенный метод.

Клопы могут проникнуть в дом незамеченными через одежду, бывшую в использовании мебель диваны и другие предметы. Строение тела позволяет им помещаться в самых маленьких щелях. Гнезд они не имеют, а живут группами в укрытиях.

Признаки появления клопов в доме

Следы на коже. Укусы, появляющиеся на открытых частях тела после сна.

Следы на кровати. Маленькие черные пятна на простынях, матрасах или пружинах кроватей. Эти пятна возникают от экскрементов клопов. Вы можете найти их на кровати или рядом с ней.

Следы крови на постельном белье. На простынях, постельном белье или матрасе могут быть небольшие пятна крови.

Сладкий запах в комнате. Эти насекомые издают специфический запах, благодаря которому привлекают друг друга.

Как избавиться от клопов

От нежелательных насекомых в доме помогает диатомова земля. Этот продукт проникает в каждый уголок тела насекомого, повреждает оболочку панциря, а затем приводит к потере влаги, обезвоживанию и гибели вредителя.

Диатомову землю нужно рассыпать в тех местах, где могут обитать клопы — матрасах, старой мебели, щелях стен, шкафах, вокруг окон, на подоконниках. Рекомендуется оставить средство рассыпанным на 7 дней, а затем пропылесосить.

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