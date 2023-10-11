От клопов не останется и следа: просто рассыпьте по дому одно средство
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Простой способ избавиться от клопов
Клопы питаются кровью животных и человека. Этих насекомых можно встретить повсюду, даже в самых чистых домах. Они могут проникать в помещение через очень узкие и труднодоступные места, даже через щель толщиной с кредитную карту.
Избавиться от клопов может быть проблематично. Поэтому действовать нужно сразу, как только вы заметили их присутствие. Для этого можно использовать старый, но проверенный метод.
Клопы могут проникнуть в дом незамеченными через одежду, бывшую в использовании мебель диваны и другие предметы. Строение тела позволяет им помещаться в самых маленьких щелях. Гнезд они не имеют, а живут группами в укрытиях.
Признаки появления клопов в доме
- Следы на коже. Укусы, появляющиеся на открытых частях тела после сна.
- Следы на кровати. Маленькие черные пятна на простынях, матрасах или пружинах кроватей. Эти пятна возникают от экскрементов клопов. Вы можете найти их на кровати или рядом с ней.
- Следы крови на постельном белье. На простынях, постельном белье или матрасе могут быть небольшие пятна крови.
- Сладкий запах в комнате. Эти насекомые издают специфический запах, благодаря которому привлекают друг друга.
Как избавиться от клопов
От нежелательных насекомых в доме помогает диатомова земля. Этот продукт проникает в каждый уголок тела насекомого, повреждает оболочку панциря, а затем приводит к потере влаги, обезвоживанию и гибели вредителя.
Диатомову землю нужно рассыпать в тех местах, где могут обитать клопы — матрасах, старой мебели, щелях стен, шкафах, вокруг окон, на подоконниках. Рекомендуется оставить средство рассыпанным на 7 дней, а затем пропылесосить.
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