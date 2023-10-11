Как сделать обувь свежей и убрать неприятные запахи: эти дешевые средства есть в каждом доме

Убрать неприятный запах и освежить любимую обувь помогут простые домашние средства

Внешний вид обуви человека, может многое о нем рассказать. Чтобы ботинки и туфли всегда были безупречны, нужно за ними ухаживать. И если держать обувь в порядке не очень сложно, то вот избавиться от неприятного запаха может стать той еще задачей.

Иногда гигиены ног недостаточно, чтобы обувь имела нормальный запах, пишет meta.ua. Бороться с запахом помогут средства, которые есть в каждом доме.

Перекись водорода или уксус

Это один из самых простых и эффективных способов. Просто промокните ватный диск перекисью или уксусом и положите внутрь обуви. Эти средства отлично впитывают неприятные запахи. Однако, не перестарайтесь с количеством жидкости, иначе потом ботинки или кроссы придется сушить.

Сода, уголь или детская присыпка

Все эти порошки имеют гироскопический эффект, то есть отлично впитывают влагу, которая часто является причиной неприятного запаха от обуви. Просто высыпьте внутрь обуви немного соды, детской присыпки или измельченного активированного угля, оставьте на ночь, а утром ваша обувь будет свежей.

Чайные пакетики

Чай в пакетиках точно есть у вас дома, и его можно использовать для нейтрализации неприятного запаха. На ночь положите в ботинки, туфли или кроссовки пакетики чая и утром обувь удивит вас приятной свежестью.

Твердое мыло

Еще один эффективный лайфхак, который особенно подойдет людям, которые занимаются спортом или ведут активный образ жизни. После занятий положите в обувь по кусочку твердого мыла и утром увидите, как неприятный запах исчез без следа. Также отлично подойдет мыло с ароматизаторами.

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