Отправьте кирпич в духовку - и вы избавитесь от популярной проблемы

Вы решите проблему легко и просто

Ароматная домашняя выпечка радует абсолютно всех. Однако даже опытный кулинар сталкивается с тем, что выпечка не пропекается или подгорает.

Однако если вы следовали рецепту и правильно выставили температуру, что может быть причиной? Вместе с "УНИАН" расскажем, почему пироги подгорают в духовке и как этому помочь.

Почему выпечка остается сырой внутри, но подгорает снизу

Существует множество технических причин, по котором духовка может и неправильно работать — в этих случаях необходимо вызвать мастера. Однако частая причина этого — неравномерное распределение жара в газовой духовке. Поэтому выпечка снизу может подгорать, а сверху и внутри будет сырой. Есть несколько способов исправить ситуацию.

Исправить ситуацию вам поможет… соль. Просто поставьте противень с крупной солью. Это поможет равномерно пропечь блюдо — остывая, соль будет отдавать тепло.

Можно насыпать соль прямо на дно формы, в которой готовится выпечка. Она никак не повлияет на вкус блюда, может со временем только пожелтеть.

Ситуацию также исправит красный кирпич. Он вбирает в себя лишний жар и обеспечивает равномерное распределение тепла по духовке.

Избавиться от проблемы помогут также специальные пекарские камни. Они облегчат процесс готовки.

Ранее мы рассказывали, как спасти сырой внутри пирог. Эти хитрости облегчат вам жизнь.