Никакой желтизны и пятен: ловкие трюки, чтобы очистить постельное белье, матрас и подушки

Для стирки вам нужны только средства домашнего обихода

Со временем постельное белье, которое рекомендуется стирать каждые несколько недель, может пожелтеть. Пятна неприглядного оттенка появляются и на матрасах с подушками, к счастью, их легко удалить.

Чтобы очистить от желтизны постельное белье, матрас и подушку, воспользуйтесь эффективными лайфхаками. Потребуются только подручные средства, пишет Express.

Три стакана уксуса

Кислотность уксуса помогает избавиться от желтых пятен с постельного белья, подушек и матрасов. Подручный продукт обладает отбеливающими свойствами и является эффективным смягчителем ткани. Смело добавляйте при стирке пододеяльников и наволочек три стакана уксуса, чтобы белье было свежим, а пятна исчезли.

Лаймы

Цитрус поможет быстро и просто удалить пятна с постельного белья. Для этого выжмите на пятно сок двух лаймов, оставьте на 30 минут, а затем стирайте вещи обычным способом. На желтизну после этого трюка не будет намека.

Перекись водорода

Перекись водорода – такой себе суперочиститель против желтых пятен. Полстакана препарата, смешанного с водой, поможет вернуть постельному белью первоначальный цвет. После этой уловки можете посыпьте на ткань пищевую соду, чтобы удалить более стойкие пятна.

Жидкость для мытья посуды

Желтые пятна на матрасах удалит средство для мытья посуды, которое, в отличие от отбеливателя, не ухудшит проблему с пятнами. Рекомендуется использовать смесь моющего средства, горячей воды и пищевой соды. Протирайте ею пятна тканью из микрофибры.

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