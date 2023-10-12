Что сделать с полотенцем, чтобы убить постельных клопов: ловкие трюки

Чтобы справиться с клопами на полотенцах, попробуйте необычные, но действенные методы

Постельные клопы обычно прячутся в простынях, подушках или матрасах, но могут найти укрытие и в полотенцах. К счастью, есть простые способы решения проблемы.

Ловкие трюки помогут избавиться от постельных клопах в полотенцах. Об этом пишет Express.

Маленькие и плоские постельные клопы способны оставаться в волокнах ткани, о чем вы можете даже не подозревать. Прежде всего очистите полотенца в стиральной машине, используя горячий режим и специальный стиральный порошок. Однако этого не всегда достаточно, чтобы прогнать вредителей. А вот хитрости с температурой гарантируют чистоту и гигиену.

Так, вы можете использовать морозильник для обработки зараженных предметов. Просто поместите полотенце в пакет с застежкой-молнией и положите в морозильную камеру на пару дней.

Другой вариант – использовать тепло. Для этого поместите полотенца в сушилку и снова включите максимально возможный нагрев. Чтобы быстро избавиться от клопов на полотенцах, следует их пропарить. Жара убьет всех вредителей.

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