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Можно высаживать прямо сейчас: пять овощей, которым не страшен мороз

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Брокколи и морковь – холодоустойчивые культуры Новость обновлена 12 октября 2023, 16:06
Брокколи и морковь – холодоустойчивые культуры. Фото Pixabay

Осень еще не повод прекращать посевные работы

До наступления зимы дачники продолжают выращивать растения, которым не страшны морозы. Несколько культур, способных выдержать холодные температуры, принесут вам быстрый и полезный урожай.

Фермер из Небраски Ноа Янг советуют обратить внимание на пять овощей, которые можно высаживать прямо сейчас. Об этом пишет Express.

Свекла

Корнеплоды, включая свеклу, репу и редис, отличный вариант для выращивания в холодную погоду. Эти культуры растут очень быстро. Корнеплоды станут отличным гарниром и обладают множеством преимуществ для здоровья.

Брокколи

По словам дачника, брокколи вырастет всего за 55 дней. Крепкий овощ способен противостоять морозам, поэтому стоит обратить на него внимание в осенний сезон.

Морковь

Очень универсальное растение как при выращивании, так и при использовании на кухне. Вы можете либо посадить и собрать урожай моркови этой осенью, либо оставить на зиму и провести уборку весной.

Салат латук

Салат – еще один хорошо адаптируемый овощ, который может вырасти всего за 45 дней. Растение можно высаживать в более холодную погоду, что делает его идеальным кандидатом для добавления в ваш сад в этом сезоне. Станет ингредиентов питательных салатов.

Чеснок

Чеснок, советует дачник, отлично подходит для того, чтобы сажать его осенью и собирать весной. Так вы получите щедрый урожай.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно успеть сделать в октябре на огороде и в саду. Среди важных дел не только уборка листьев и обрезка деревьев, но и целый список других необходимых задач.

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