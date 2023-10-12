Ловкая хитрость спасет от запотевания очков: узнайте, чем натереть линзы

Это средство точно есть в каждом доме, оно поможет бороться с запотеванием очков

С наступлением холодов люди, которые носят очки, уже прочувствовали на себе перепады температур. Даже те, кто не носят очки знают, что если войти с холодной улицы в теплое помещение или сесть в транспорт, линзы покрываются конденсатом. Это весьма неприятная штука, но есть способы, как навсегда избавиться от такой проблемы.

К тому же "очкарики" знают, что попытка тут же протереть линзы может не увенчаться успехом из-за избытка влаги, пишет bb.lv. Более того, могут появляться неприятные разводы. Разбираемся, что нужно делать.

Средство от запотевания очков

Чтобы избавиться от проблемы запотевания — натрите очки кусочком твердого мыла. Это копеечное средство найдется в каждом доме и порадует своей эффективностью.

Возьмите небольшой кусочек твёрдого сухого мыла и легонько натрите им линзы очков с обеих сторон. Остатки мыла с поверхностей нужно протереть сухой салфеткой, которой вы обычно протираете очки.

Таким образом на линзах появится невидимая для глаз пленка, которая будет защищать их от запотевания. При этом, вашему зрению это никак не помешает и не навредит.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других копеечных средствах, которые избавят от проблемы запотевания очков. Используйте эти средства в холодную погоду и забудьте о конденсате на линзах.