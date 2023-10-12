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Как сделать, чтобы одежда не электризовалась: простые и проверенные лайфхаки

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Знакомая для многих проблема
Знакомая для многих проблема. Фото freepik.com

Несколько способов борьбы со статическим электричеством на одежде

Многим знакомо неприятное ощущение, когда в холодное время года электризуются волосы и вещи. При чем прилипают к телу и даже стреляют искрами не только синтетические вещи, а и одежда из натуральных тканей.

Чтобы избавиться от этого неудобства, достаточно применить один из лайфхаков.

Проволочная вешалка

Проведите проволочную вешалку для одежды вдоль внутренней части вашего наряда (особенно хорошо она работает с шелком) непосредственно перед или после его надевания, чтобы избежать статического электричества.

Кондиционер для белья

Используйте кондиционер для белья, когда стираете одежду, чтобы она не прилипала к одежде. Дополнительно добавьте столовую ложку кондиционера для белья в распылитель с водой и распылите его на проблемные места. Таким образом вы замените покупной антистатик.

Лосьон для тела или крем для рук

Увлажните кремом или лосьоном для тела участки кожи, к которым прилипает одежда и проблема исчезнет.

Вода

Немного смочите проблемный участок чистой водой из пульверизатора. Следите за тем, чтобы не намочить ткань слишком сильно и не оставить пятно.

Английская булавка

Кусочек металла в виде приколотой к одежде булавки будет удерживать некоторый заряд, чтобы предотвратить накопление статического электричества в течение дня.

Лак для волос

Избавиться от этого раздражающего налипания одежды на кожу можно сбрызнув одежду с изнанки лаком для волос. Этого средства нужно очень мало. Иначе можно оставить пятна на одежде и испортить ее.

Также придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Используйте кондиционер для белья при стирке, так как он помогает уменьшить трение и статическое электричество. Вместо покупного кондиционера можно использовать белый уксус;
  • Не пересушивайте одежду и старайтесь сушить ее на открытом воздухе;
  • Вынимая одежду из сушильной машины, быстро встряхните каждую вещь, чтобы предотвратить накопление статического электричества.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как усилить действие стирального порошка. Достаточно добавить в него всего один ингредиент.

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