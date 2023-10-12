Как красиво завязать галстук: самый простой способ (видео)

С помощью этого лайфхака узел на галстуке получится идеальным

Галстук — один из самых популярных мужских аксессуаров для особых случаев и трендовый аксессуар для женщин. Научиться завязывать узел галстука — полезный навык. При чем для этого не нужно обладать особыми умениями. Овладеть навыком поможет практика и терпение.

Существует несколько способов завязать галстук и множество ресурсов, предлагающих "пошаговые" руководств, как это сделать. Один из самых простых способов продемонстрировали в TikTok. Если следовать примеру блогера, можно научиться завязывать галстук за 10 секунд.

Как завязать Виндзорский узел на галстуке

Виндзорский узел, также известный как двойной Виндзор, можно использовать как для особых случаев, таких как свадьба, так и для более формальных.

На видео подробно показано, как завязать такой узел на галстуке.

Блогер берет галстук в руки, оборачивает его три раза вокруг ладони, протягивает узкую полоску галстука сквозь второй оборот и узел готов.

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