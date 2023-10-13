Хватит терпеть вонь из холодильника: простые способы избавиться от популярной проблемы

Простые средства помогут устранить неприятность

Время от времени даже у самых ответственных хозяек в холодильнике может появляться неприятный запах. Это может произойти из-за испорченных продуктов, из-за нерегулярной уборки или сломанного агрегата.

Избавится от проблемы можно с помощью простых лайфхаков. Об этом и расскажем вместе с "УНИАН".

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Вам может помочь раствор соды и уксуса. Для этого нужно развести 1-2 ст.л средства в 1 л. воды и протереть такой водой холодильник изнутри. Дополнительно можете насыпать немного соды в тарелку и поставить на полку — порошок будет поглощать запахи, а менять его нужно раз в месяц.

Избавится от запаха также поможет сок цитрусовых (лимон, апельсин или грейпфрут). Вам нужно нанести его на губку и протереть холодильник внутри. Также можно разрезать фрукт на несколько частей и просто оставить его внутри. Менять кусочки необходимо раз в два дня.

Нашатырь — это отличный способ избавиться от сильных запахов. Смочите им ватный диск и протрите полки с ящиками в холодильнике. По окончании процедуры оставьте открытой дверь, чтобы едкий запах нашатыря выветрился.

Решит проблему запаха и активированный уголь. Возьмите 20-50 таблеток, измельчите их, высыпьте в тарелку и оставьте в холодильнике. Уголь отлично впитает запахи. К тому же таблетки можно использовать повторно, если предварительно накалить в духовке.

Справляются с неприятными запахами и некоторые пищевые продукты. Среди них:

ржаной хлеб;

рис — просто засыпьте его в миску и оставьте на полке;

картофель, лук и яблоки — разрежьте что-то одно на дольки и оставьте в холодильнике;

свежезаваренный кофе помогает убрать запахи;

гвоздика, тархун, чабрец, ваниль и базилик — это природные специи, которые впитывают ароматы.

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