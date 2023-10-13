Одна хитрость поможет убрать шерсть животных с одежды и текстиля: просто положите это в стиралку

Положите это копеечное средство к стирке и забудете о шерсти и волосах на одежде

Если вы имеете домашнего любимца, то точно сталкивались с проблемой распространения шерсти по жилищу. Животные оставляют свою шерсть везде — на на коврах, и на мебели, и конечно же на одежде. Иногда даже постиранные вещи не кажутся чистыми из-за оставшейся на них шерсти любимца.

В этой ситуации поможет одна простая хитрость, пишет apostrophe.ua. Чтобы убрать остатки волос, катышки и шерсть во время стирки, нужно положить в стиралку влажные салфетки.

Влажные салфетки для стирки

Это дешевое средство, которое есть в каждом доме, оказалось очень эффективным в борьбе с шерстью животных. Всего несколько влажных салфеток, отправленных в барабан стиралки вместе с вещами, собирают на себя все вышеперечисленные элементы.

После стирки вы увидите, что вещи стали по-настоящему чистыми, а все катышки, шерсть, остатки волосы и другие мелкие частицы собрались на поверхности влажных салфеток.

Как правильно выбрать салфетки

Используя этот лайфхак, стоит учитывать несколько нюансов. Так, лучше всего подходят более плотные влажные салфетки. Также не стоит брать для стирки салфетки с сильно выраженным ароматом. И лучше всего отдать предпочтение салфеткам с антибактериальным эффектом.

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