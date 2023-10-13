Запеченные шишки избавят от неприятной проблемы: что с ними нужно сделать

Этот лайфхак поможет сэкономить деньги на освежитель воздуха

Мало кто задумывается, что сосновые шишки можно использовать не только для детских поделок и в рецепте вкусного варенья, но и в других качествах. Например, они помогут справиться с досадной проблемой — неприятными запахами в комнате.

Как использовать сосновые шишки дома

Некоторые люди чрезвычайно чувствительны к различным неприятным ароматам, которые часто появляются в доме из-за того, что в кухне мы жарим рыбу, лук или чеснок. Чтобы быстро замаскировать неприятные запахи, стоит использовать шишки. Достаточно сделать из них освежитель воздуха. Все, что нужно, это несколько сосновых шишек, немного терпения и ваши любимые эфирные масла.

Как сделать ароматизатор воздуха из шишек

Во время прогулки в лесу или парке соберите несколько шишек. Вернувшись домой, разогрейте духовку максимум до 100 градусов и просушите в ней сосновые шишки в течение 30 минут.

Соблюдайте осторожность, внутри шишек может быть легковоспламеняющаяся смола. Время от времени заглядывайте внутрь духовки. Если шишки начнут подгорать, уменьшите температуру.

Когда шишки остынут, положите их в пакет с застежкой-молнией и добавьте туда 10 капель вашего любимого эфирного масла, две столовые ложки растительного масла без запаха. Плотно закройте пакет, а затем тщательно распределите жидкость по шишкам.

Оставьте пакет с шишками на несколько дней в темное и сухое место, чтобы они впитали аромат масла. По истечении этого времени достаньте их и разложите по дому. Таким образом у вас получится прекрасный освежитель воздуха.

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