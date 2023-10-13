Достаточно залить кипятком: чем убрать смрад с ковра за минуты

Все ворсинки ковра будут чистыми

"Как избавиться от неприятного запаха на ковре?" – вероятно, это один из наиболее часто задаваемых вопросов среди владельцев ковров и ковровых покрытий.

Частой проблемой является наличие на ковре запаха сырости, и не каждому удается успешно избавиться от него в домашних условиях, пишет cpykami. Чтобы не использовать покупные средства и не тратиться, предлагаем читателям простой способ убрать смрад с покрытия с помощью копеечных ингредиентов.

Как убрать неприятный запах с ковра

Что потребуется:

Одна таблетка или капсула для стирки. Две столовые ложки 9% уксуса. Один литр кипятка.

Инструкция:

Положите таблетку или капсулу для стирки в машинке в тазик и залейте ее одним литром кипятка. Дождитесь полного растворения таблетки или капсулы. После растворения добавьте две столовые ложки уксуса в получившийся раствор. Когда вода немного остынет, используйте губку, смоченную в этом растворе, чтобы очистить ковер. Затем протрите остатки мыльной пены на ковре влажной тряпкой.

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