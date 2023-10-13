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Достаточно залить кипятком: чем убрать смрад с ковра за минуты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Удалить любой неприятный запах и пятна с ковра реально Новость обновлена 13 октября 2023, 19:19
Удалить любой неприятный запах и пятна с ковра реально. Фото Скриншот видео

Все ворсинки ковра будут чистыми

"Как избавиться от неприятного запаха на ковре?" – вероятно, это один из наиболее часто задаваемых вопросов среди владельцев ковров и ковровых покрытий.

Частой проблемой является наличие на ковре запаха сырости, и не каждому удается успешно избавиться от него в домашних условиях, пишет cpykami. Чтобы не использовать покупные средства и не тратиться, предлагаем читателям простой способ убрать смрад с покрытия с помощью копеечных ингредиентов.

Как убрать неприятный запах с ковра

Что потребуется:

  1. Одна таблетка или капсула для стирки.
  2. Две столовые ложки 9% уксуса.
  3. Один литр кипятка.

Инструкция:

  1. Положите таблетку или капсулу для стирки в машинке в тазик и залейте ее одним литром кипятка. Дождитесь полного растворения таблетки или капсулы.
  2. После растворения добавьте две столовые ложки уксуса в получившийся раствор.
  3. Когда вода немного остынет, используйте губку, смоченную в этом растворе, чтобы очистить ковер.
  4. Затем протрите остатки мыльной пены на ковре влажной тряпкой.
таблетка для стирки в тазике

Ранее мы писали, как избавиться от неприятного запаха свежей рыбы с ножа и доски. Есть небольшой секрет, который делает эту проблему легко решаемой.

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#Запахи #Ковер #Лайфхак