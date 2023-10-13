Нужны банки и соль: как сохранить чеснок свежим до самого лета
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Надежный способ сохранить запасы чеснока до следующего сезона
Примерно с середины лета и до самой зимы принято делать запасы продовольствия на холодное время года. Многие овощи и фрукты консервируются, а вот для хранения чеснока необходимо создать специальные условия. В идеале это погреб или подвал. Но сохранить овощ свежим вплоть до нового сезона можно и в квартире.
Есть очень простой способ хранения чеснока зимой. Чтобы чеснок не пересох и не сгнил, понадобятся банки, соль и марля.
Банок нужно столько, чтобы в них поместился весь имеющийся чеснок, который собираетесь хранить всю зиму. Емкости нужно хорошо вымыть и высушить. На дно каждой банки насыпать слой соли толщиной около 2 сантиметров. Поверх, не сильно утрамбовывая, выложить чеснок. Если на головках были комья грязи, их нужно удалить.
Каждую банку с чесноком нужно накрыть двойным слоем марли, или любой другой натуральной тканью. Чтобы ткань не сползала, сверху закрепить канцелярской резинкой.
Банку с чесноком нужно хранить в прохладном месте и вдали от прямых солнечных лучей.
Такой нехитрый способ поможет сохранить пряный овощ свежим до самой весны.
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