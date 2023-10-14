Жучки больше не появятся в вашей гречке: что делать, если в крупах появилась живность

Избавиться от вредителей просто

В связи с возможными блэкаутами многие хозяйки стараются запастись различными крупами. Однако они не хранятся долго — в них могут завестись "животные".

Жучки в крупе — это неприятная ситуация, которая может случиться с каждым. Вместе с "Главредом" рассказываем, как справиться с этой проблемой и сохранить продукты в безопасности.

Кто делать с крупой, если она повреждена жучками

Вредители могут попасть в крупу извне, через зараженные продукты или упаковки. Также они могут попасть через открытую упаковку крупы или дырки в ней.

Если же в крупе появились жучки, вам необходимо изолировать зараженный продукт. Таким образом вы предотвратите распространение "животных".

Такие продукты употреблять не рекомендуется. Поэтому от зараженных круп лучше избавиться.

Если же непосредственно крупа не повреждена, а вам необходимо сохранить продукт, заморозьте его на несколько дней. Это убьет маленьких жучков и их яйца.

Также следует промыть крупу и процедить ее через мелкое сито или часто. Это поможет удалить вредителей.

Как предотвратить появление жучков в крупах.

Можно положить несколько лавандных палочек на ближайшую кухонную полку. Сушеная лаванда — отличный естественный отпугиватель насекомых.

В контейнер с крупой положите нарезанную кожуру лимона. Ее запах может помочь отпугнуть жучков.

Крупу храните в плотно закрывающихся контейнерах или пластиковых пакетах с замком. Это поможет предотвратить внешний доступ для насекомых.

Мы рассказывали еще об одном способе избавления от жучков в крупах. Ваши крупы будут храниться долго.