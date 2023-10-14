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Сода и лимонная кислота не пригодятся: как почистить чайник от накипи

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Чайник будет очень чистым
Чайник будет очень чистым. Фото pexels.com

Легкое решение распространенной проблемы

Какая бы вода не использовалась для кипячения в чайнике, со временем на внутренней поверхности посудины образуется известковый налет. Снять его обычным жидким моющим средством не удается.

Традиционно налет удаляют с помощью абразивных моющих средств, или же с помощью соды и лимонной кислоты. Но мало кто знает, что очистить чайник от накипи можно без применения химии и сыпучих средств. Достаточно применить яблочные очистки.

Как удалить накипь в чайнике

Сразу стоит отметить, что с помощью яблок невозможно удалить застарелую накипь на стенках чайника. А вот небольшой слой точно исчезнет без следа.

Процедуру очистки лучше всего проводить вечером. Горсть кожуры яблок необходимо кинуть в чайник, залить водой и поставить на огонь. Доведите раствор до кипения и выключите чайник. Не выливайте жидкость с очистками из чайника, а оставьте их там на всю ночь. Утром промойте чайник под проточной водой. Он снова будет чистый и полностью готов к использованию.

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#Налет #Чайник #Лайфхак #Очистки