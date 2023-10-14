Полотенца будут мягкими и ароматными: какое секретное средство добавить при стирке

Вы обойдетесь без бытовой химии, освежив полотенца одним натуральным продуктом

После череды стирок полотенца могут начать вонять, а ткань стать жесткой. Для решения этих проблем многие используют трюк с уксусом, однако найдется другой эффективный ингредиент – абсолютно натуральный.

Чтобы убрать затхлый запах, добавьте при стирке полотенец особое эфирное масло. Об эффективном лайфхаке пишет Express.

Если полотенца пахнут плесенью, отделите их от других изделий и как можно быстрее поместите в стиральную машину. Использование секретного средства быстро уберет вонь.

Эфирное масло чайного дерева обладает антибактериальными свойствами и легко справляется с неприятным запахом полотенец. Следует просто добавить несколько капель масла чайного дерева в стиральную машину при стирке полотенец, чтобы изделия стали ароматными.

Добавим, масло чайного дерева также используется для чистки стиральной машины. Нанесите жидкость на влажную ткань и протрите барабан, после чего оставьте дверцу открытой примерно на час.

Кроме того, вышеуказанный ингредиент уничтожает плесень или грибок с уплотнений стиральной машины. Благодаря маслу чайного дерева стирка будет качественной, а вещи приобретут свежий аромат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что полотенца могут стать убежищем для постельных клопов. Однако несколько необычных трюков избавят вас от этой неприятности.