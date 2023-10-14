Сколько раз в месяц надо убирать накипь в чайнике: важный нюанс

С налетом и накипью чайник будет работать хуже

Периодически в чайнике скапливается накипь, которую необходимо удалять. В противном случае отложения могут оказаться в ваших напитках, а работа прибора будет потреблять больше энергии.

Рекомендуется удалять накипь из чайника один раз в месяц. Об этом пишет Express, ссылаясь на советы экспертов Russell Hobbs.

Так, многие домовладельцы используют для очистки чайника лимон и уксус. Однако эксперты призывают не забывать о специальных средствах, предназначенных для очистки прибора от накипи.

Важно регулярно убирать накипь, чтобы чайник работал эффективно. Загрязненный прибор потребляет больше энергии для закипания, чем обычно, кроме того, он шумит и может ухудшить вкус напитка. В идеале очищать чайник каждый месяц. Если в вашем районе вода не слишком жесткая, то, вероятно, можно повторять манипуляцию реже, так как налет не будет образовываться быстро.

Как избавиться от накипи в чайнике:

Добавьте 50 мл универсального средства для удаления накипи на один литр воды внутри чайника. Включите чайник и нагрейте до момента, когда он зашипит. Оставьте на несколько минут. Перед использованием опорожните и дважды промойте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети советуют чистить чайник колой. Однако газированные напитки на самом деле не являются удачным средством для удаления накипи.