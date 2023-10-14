Подушки снова станут белыми: что добавить при стирке, чтобы желтизна исчезла

Не спешите покупать дорогой порошок, почистить подушку можно с помощью средств домашнего обихода

Большинство подушек можно чистить в стиральной машине, однако это не всегда помогает избавиться от желтых пятен. К счастью, доступные средства помогут вернуть вещам белый цвет.

Чтобы отстирать желтизну на подушках, воспользуйтесь пищевой содой или таблеткой для посудомоечной машины. Об эффективных лайфхаках пишет Express.

Пот и косметика оставляют на подушках желтые следы. Стойкие пятна не всегда легко отстирываются, а обычного порошка может быть недостаточно.

Первое средство против желтизны на подушка – таблетка для посудомойки. Это средство пригодится не только на кухне и часто помогает в очищении различных поверхностей. Просто добавьте одну капсулу в стиральную машину. Уже после одной стирки подушки снова станут белыми.

Второй продукт, который решит проблему с грязной подушкой, пищевая сода. Вероятно, ингредиент найдется в вашем кухонном шкафу. Добавление одного стакана соды в стиральную машину при чистке подушек обеспечит блестящий результат. А вот применять уксус не рекомендуется.

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