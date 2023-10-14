Не найдете ни одного паука: какой самодельный раствор распылить в доме

Можно обойтись без репеллентов, использовав против пауков натуральный продукт

В осенние месяцы домовладельцы чаще обнаруживают пауков в комнатах. Нежеланные гости могут доставлять проблему и загрязнять укромные места паутиной, однако против "гостей" найдется эффективный способ.

Чтобы отпугнуть пауков, распылите по всему жилищу самодельный раствор. Об этом говорится в материале The Sun.

Паукообразные не любят многие натуральные запахи, поэтому вы сможете обойтись без использования магазинных репеллентов. Ключевым ингредиентом для приготовления мощного спрея против пауков станет розмарин.

Популярная трава пригодится не только для ваших блюд. Аромат розмарина отлично отпугивает пауков. Итак, чтобы предотвратить появление непрошеных гостей в доме, просто добавьте розмарин в распылитель с водой.

Раствор, который у вас получился, распылите по дому. Особое внимание уделите подоконникам, нанеся на них немного розмариновой жидкости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пауки также ненавидят цитрусовый, мятный и лавандовый запахи. Избавиться от нежелательных приятелей поможет и раствор из воды и уксуса.