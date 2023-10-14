Дожди больше не страшны: как защитить замшевую обувь от промокания

Обувь из замши нуждается в дополнительной защите

Замшевая обувь во все выглядит по-особенному и дорого, но если она чистая и ухоженная. Но в отличие от кожаной обуви у нее есть один существенный недостаток — возможность промокнуть в дождливую погоду.

В плохую погоду замша быстро загрязняется и промокает, а впоследствии на поверхности и вовсе появляются разводы. Чтобы потом не думать, как убрать последствия намокания, лучше защитить обувь от пагубного влияния слякотной или дождливой погоды. Защитить обувь от промокания не так уж и сложно.

На первом этапе необходимо удалить всю грязь с обуви. Пройдитесь по поверхности специальной щеткой, а затем нанесите небольшое количество уксуса на ватный диск и хорошенько обработайте поверхность обуви. При необходимости меняйте диски на новые.

После того как поверхность обуви будет чистой, необходимо трижды обработать ее водоотталкивающим спреем. На замше появится тонкий прозрачный защитный слой, который не допустит промокания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и без батареи высушить обувь, которая все-таки промокла. На процедуру уйдет не больше часа.