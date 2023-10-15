Не придется платить за "просрочку": уловки покупателей по выбору свежего фарша

Есть несколько нюансов, о которых стоит знать

Фарш — важный продукт на нашей кухне. Мы любим готовить из него и макароны по-флотски, и необычную лазанью, и, конечно же, сочные котлетки.

Покупной фарш в магазинах и супермаркетах может существенно отличаться от приготовленного вами дома. Именно поэтому нужно знать все нюансы, чтобы купить качественный продукт. Об основных уловках покупателей расскажем вместе с "РБК-Украина".

Как выбрать качественный фарш в магазине

Если фарш в упаковке, то стоит обратить внимание на этикетку. Обязательно на ней должны быть: дата изготовления, срок годности, состав мяса и условия хранения. Если на таком фарше нет этикетки или информация предоставлена очень скупо, нет важных данных о продукте — лучше воздержаться от покупки такого продукта.

Стоит также обратить внимание и на классификацию мяса. Есть готовый фарш в упаковке, который содержит до 80% мышечной ткани, и только 20% чистого мяса. А есть фарши, где в составе указано почти пополам.

При выборе фарша на вес обратите внимание на срок годности. Такой фарш хранится всего 5-6 часов и если его перемололи утром, то к вечеру он, скорее всего, станет непригодным. Если же на этикетке рядом с фаршем нет таких данных и их не может предоставить продавец — лучше такой фарш не покупать.

Обязательно обратите внимание на внешний вид продукта. У свежего фарша однородная структура, без костей, сухожилий, шкурки и хрящей. Цвет фарша должен быть одинаковый, без потемнений, яркий и блестящий.

Если в фарше много говядины, то он будет более насыщенного темно-красного цвета, если больше свинины — то он будет красно-розовый или темно-розовый. Куриный фарш обычно бледно-розового цвета.

Обязательно проверьте фарш на запах — он должен быть характерным мясным. Если вы чувствуете сторонние запахи или запах специй — не покупайте такой фарш.

Фарш, который сделан из чистого куска мяса, выделяет сок. По нему вы также можете определить качество и свежесть продукта.

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