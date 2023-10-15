Их можно стирать с нижним бельем: развенчан миф, в который многие еще верят

Вы не заразитесь никакими патогенами

Стирка — обыденная составляющая повседневных домашних забот. Как только набирается достаточное количество грязного белья, оно помещается в стиральную машину, а затем подвергается процедуре сушки, глажки и укладывается в шкаф. Однако не все решаются стирать вместе домашние носки и нижнее белье.

Мнение того, что в одной семье, где никто не страдает грибковыми инфекциями, нельзя стирать носки вместе с нижним бельем, является ошибочной. Патогенные микроорганизмы погибают при температуре воды 60 градусов, пишет ukr.media.

Нет никакого риска в том, чтобы стирать носки и трусы вместе. Микробы не могут перейти с носков на трусы. И даже если это произойдет, это не опасно, если в доме все здоровы. Обычная стирка с использованием стандартного моющего средства эффективно снижает риск передачи инфекции. Регулярное мытье рук более важно для предотвращения большинства инфекций, чем стирка одежды.

Ранее мы писали, как быстро высушить одежду после стирки. Этот трюк пригодится, если на улице сырая, влажная погода.