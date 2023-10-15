Залейте в унитаз средство из аптеки и подождите 20 минут: туалет станет как новый

Всего одно средство справится со страшным налетом на стенках унитаза

Если регулярно не уделять время на мытье унитаза, но со временем на его стенах образуется толстый слой известковых отложений и других загрязнений. Конечно же с ними легко справится химия из магазина, хотя на самом деле от грязи и неприятного запаха можно избавиться с помощью более безопасного, дешевого и эффективного средства. Благодаря одному средству из аптеки унитаз будет таким чистым, будто им еще никто не пользовался.

Для того чтобы быстро избавиться от загрязнений в туалете, используйте перекись водорода. Эта жидкость из аптеки удаляет даже самые сложные отложения.

Использовать перекись очень просто. Вылейте содержимое большого флакона перекиси водорода в унитаз, а затем с помощью ершика распределите средство по стенкам. Оставьте средство действовать на 20 минут. Спустя время тщательно потрите поверхность унитаза ершиком. Все загрязнения удалятся.

Этот метод помогает не только очистить унитаз, но и обеззаразить его поверхность. Перекись водорода не обязательно использовать только когда сантехника сильно загрязнена. Средство подходит для регулярной уборки.

Ранее "Телеграф" делился лайфхаками для эффективной уборки. Эти советы помогут тратить на наведение чистоты меньше времени и сил.