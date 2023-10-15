Если свет отключили: как сохранить свежесть яиц без холодильника

Хитрости помогут сохранить свежесть продукта в случае отсутствия электроэнергии

россия несколько месяцев подряд вела украинскими объектами энергетической инфраструктуры. Поэтому украинцы продолжают задумываться о возможных отключениях ближайшей зимой.

В связи с этими вопрос хранения продуктов без холодильника актуален как никогда. Вместе с "УНИАН" расскажем, как без холодильника сохранить свежесть яиц.

Как дольше сохранить свежие яйца без холодильника

Чтобы купленные вами яйца не испортились, можно использовать солевой раствор. В кастрюле разбавьте поваренную соль в соотношении 1 ст. л на 500 мл воды. В воду выложите яйца, поставьте емкость на плиту, вскипятите и снимите с огня. Храните кастрюлю с яйцами в прохладном месте и положите на крышку груз — в этом случае внутрь не будет проникать воздух.

Сохранить свежесть яиц вам помогут опилки, зола, сухой чистый песок или древесная стружка. Положите их на дно ящика или корзины, выложите яйца острыми концами вниз так, чтобы они не касались друг друга. Сам ящик поставьте в хорошо проветриваемое помещение.

Долго хранятся яйца, обработанные салициловым раствором. Для его приготовления 2 ч.л салициловой кислоты растворите в 500 мл раствора, перемешайте и пустите в раствор яйца. Через полчаса достаньте яйца, положите на полотенце. Когда они высохнут, выложите рядами в ящик или коробку.

Яйца можно смазать салом или растительным маслом, парафином или вазелином. Каждое яйцо смажьте одним из предложенных вариантов, заверните в бумагу, сложите в корзину или ящик и храните в прохладном месте.

Сохранить свежесть яиц вам поможет сахарный сироп. Возьмите сахар, смешайте с горячей водой в пропорции 1:2, вскипятите полученную смесь. Каждое яйцо нужно опустить в раствор на 5 минут, обсушить бумажным полотенцем и сложить в корзину с опилками, отрубями, зерном или песком.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как хранить продукты без холодильника. С этими советами ваши продукты останутся свежими дольше.