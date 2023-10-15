И это не сыр: названы продукты, которые привлекают в дом мышей

Грызуны любят семена, орехи и не только

Чтобы избавиться от мышей в доме, устраните продукты, которые привлекают вредителей. Речь идет вовсе не о сыре, который, как считается, является любимым лакомством грызунов.

Больше всего мыши могут "охотиться" за восемью продуктами. Об этом говорится в материале Best Life.

Какие продукты привлекают мышей

Шоколад

Мыши еще те сладкоежки. Тонкие картонные коробки, неплотный целлофан, пластиковые или бумажные пакеты могут быть легко заражены вредителями. Лучше выбирайте для хранения шоколада пластиковые или стеклянные контейнеры с плотно закрывающимися крышками.

Фрукты, ягоды и овощи

Полезные продукты привлекательны для грызунов. Мыши любят пищу, которую могут найти в природе самостоятельно. Вредители часто атакуют кусты малины и ежевики, яблони и груши. Грызунов заманивает запах и сладость фруктов. Проверьте, нет ли на вашей кухне остатков фруктов.

Орехи

Этот ингредиент в кухонном шкафе может стать приманкой для мышей. Вредители не откажутся от арахиса, грецких орехов, миндаля. Храните орехи надлежащим образом в запечатанных контейнерах или пакетах.

Арахисовое масло

Еще один вариант десерта для грызунов, которых привлечет сильный аромат и сахар в составе массы. Обязательно храните арахисовое масло высоко и в банке, а не в нижних частях кладовой.

Семена и зерна

Мыши предпочитают пищу с высоким содержанием углеводов, включая зерновые и семена. Исключить эти продукты сложно, поэтому просто храните рис, киноа, семена чиа или подсолнечника, чечевицу, ячмень в герметичных стеклянных банках или пластиковых контейнерах, а не в магазинных упаковках.

Зерновые и мюсли

Такие продукты, как хлопья, батончики мюсли или крекеры, тоже очень желанны для мышей. Грызуны с легкостью прогрызут коробку или пакет, поэтому кладите зерновые и мюсли в герметичную пластиковую или стеклянную посуду.

Мясо

Мыши вряд ли проберутся в холодильник, но мясные отходы в мусоре привлекут их внимание. Помните, что эти грызуны всеядны. Выбрасывайте мясные обрезки и остатки еды в запечатанный мешок для отходов и как можно скорее выносите его за пределы дома. Запах гниющего мяса привлечет грызунов на вашу кухню. К слову, вредители соблазняться как на остатки стейка, так и на кусочки сушеного мяса. Ту же вяленую говядину уберите в герметичную пластиковую емкость.

Корм для домашних животных

Не стоит оставлять еду питомцев для мышей или других грызунов. Хранение корма в открытых пакетах, на полу, в кухонной кладовой — верный путь к проблеме с вредителями. Поместите еду ваших домашних животных в пластиковые контейнеры.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гуманных способах борьбы с мышами дома и в гараже. Некоторые запахи вредители ненавидят.