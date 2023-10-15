И это не сыр: названы продукты, которые привлекают в дом мышей
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Грызуны любят семена, орехи и не только
Чтобы избавиться от мышей в доме, устраните продукты, которые привлекают вредителей. Речь идет вовсе не о сыре, который, как считается, является любимым лакомством грызунов.
Больше всего мыши могут "охотиться" за восемью продуктами. Об этом говорится в материале Best Life.
Какие продукты привлекают мышей
- Шоколад
Мыши еще те сладкоежки. Тонкие картонные коробки, неплотный целлофан, пластиковые или бумажные пакеты могут быть легко заражены вредителями. Лучше выбирайте для хранения шоколада пластиковые или стеклянные контейнеры с плотно закрывающимися крышками.
- Фрукты, ягоды и овощи
Полезные продукты привлекательны для грызунов. Мыши любят пищу, которую могут найти в природе самостоятельно. Вредители часто атакуют кусты малины и ежевики, яблони и груши. Грызунов заманивает запах и сладость фруктов. Проверьте, нет ли на вашей кухне остатков фруктов.
- Орехи
Этот ингредиент в кухонном шкафе может стать приманкой для мышей. Вредители не откажутся от арахиса, грецких орехов, миндаля. Храните орехи надлежащим образом в запечатанных контейнерах или пакетах.
- Арахисовое масло
Еще один вариант десерта для грызунов, которых привлечет сильный аромат и сахар в составе массы. Обязательно храните арахисовое масло высоко и в банке, а не в нижних частях кладовой.
- Семена и зерна
Мыши предпочитают пищу с высоким содержанием углеводов, включая зерновые и семена. Исключить эти продукты сложно, поэтому просто храните рис, киноа, семена чиа или подсолнечника, чечевицу, ячмень в герметичных стеклянных банках или пластиковых контейнерах, а не в магазинных упаковках.
- Зерновые и мюсли
Такие продукты, как хлопья, батончики мюсли или крекеры, тоже очень желанны для мышей. Грызуны с легкостью прогрызут коробку или пакет, поэтому кладите зерновые и мюсли в герметичную пластиковую или стеклянную посуду.
- Мясо
Мыши вряд ли проберутся в холодильник, но мясные отходы в мусоре привлекут их внимание. Помните, что эти грызуны всеядны. Выбрасывайте мясные обрезки и остатки еды в запечатанный мешок для отходов и как можно скорее выносите его за пределы дома. Запах гниющего мяса привлечет грызунов на вашу кухню. К слову, вредители соблазняться как на остатки стейка, так и на кусочки сушеного мяса. Ту же вяленую говядину уберите в герметичную пластиковую емкость.
- Корм для домашних животных
Не стоит оставлять еду питомцев для мышей или других грызунов. Хранение корма в открытых пакетах, на полу, в кухонной кладовой — верный путь к проблеме с вредителями. Поместите еду ваших домашних животных в пластиковые контейнеры.
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