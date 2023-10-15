Для чего окно между ванной и кухней: ответ мало кто знает

Есть сразу несколько версий о настоящих функциях окна

Те, кому хотя бы один раз в жизни доводилось бывать в хрущевке, знают, что на стене между санузлом и кухней есть окно. Оно маленького размера и располагается почти под самым потолком. Многие хозяева квартир до сих пор не избавились от этой конструкции, хотя о ее предназначении не знают, как и не знают о функции третьего отсека в стиральной машине.

На самом деле есть несколько версий, которые объясняют необходимость таких окон, пишет Ukr.media.

Безопасность

В старых домах подогрев воды осуществлялся с помощью газовой колонки. Обустроенное по строительным нормам окно между кухней и ванной должно было в случае взрыва спасти стены от разрушения. Если колонка располагалась в санузле, взрывная волна выбивала окно, а стены оставались целые.

Но в этой версии есть несостыковка. Колонки появились только в советское время, а маленькие окна между кухней и санузлом монтировали еще задолго до этого.

Экономия света

Если на кухне включен свет, то в ванной можно его не включать. Если говорить о более старых временах, отпадала необходимость зажигать свечи для того, чтобы принять ванну.

Безопасность

Если человеку стало плохо во время купания, а он предварительно закрыл дверь на щеколду, родственники хоть и с усилиями, но могут пробраться в ванную через окно.

Вентиляция

Ванная благоприятная среда для накопления сырости и возникновения плесени. Хорошо проветрить ванну достаточно сложно. А маленькое окошко в стене помогает отлично справится с этой задачей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, для чего сделана петля на тележке в супермаркете. Оказывается, она выполняет практическую функцию.