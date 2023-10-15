Не только натуральные ткани: какие вещи в шкафу будут приманкой для моли

Справиться с молью очень просто, если провести ревизию на полках

Любимое пальто или теплый свитер может стать добычей моли. Особенно часто эти мотыльки слетаются на шесть вещей.

Чтобы избавиться от моли в доме, проверьте, нет ли в вашем шкафу приманок для вредителя. Об этом говорится в материале Best Life.

Что привлекает моль

Вещи, которые вы не носите

Мотыльки предпочитают темные и тихие места, поэтому обычно "атакуют" предметы, которые долго хранятся и не используются. Если возможность убрать ненужные вещи нет, то пару раз в год проводите генеральную уборку в складских помещениях. Кроме того, храните одежду в герметичных пакетах.

Плотно упакованная одежда

Переполненность также может быть проблемой. Если одежда плотно прижата друг к другу, то воздух не может циркулировать, создавая темную и влажную среду – приманку для моли. Развешивайте вещи на свободном расстоянии, не кладите гору вещей на каждую полку.

Вещи из секонд-хенда, которые вы не стирали

Моль тут же появится, если не постирать подержанную одежду, мебель, коврики, одеяла и другой текстиль. Все эти предметы могут быть заражены вредителями, поэтому требуют тщательной чистки.

Грязное белье

Тонны загрязненного белья в вашем шкафу точно привлекут моль, как и шерсть домашних животных на вещах. Кроме стирки одежды, не забывайте очищать ящики и щели шкафа, может скапливаться пыль и шерсть питомцев.

Натуральные ткани

Шерсть, кашемир, мех и шелк – фавориты у моли. Синтетические материалы, как полиэстер и нейлон, менее привлекательны для насекомых. Следите за тем, чтобы одежды из натуральных волокон была чистой и хранилась герметично.

Другие вредители

Если в доме возникала пробела с вредителями, тем же ковровым жуком, то требуется обеззараживание помещения. Обязательно поддерживайте чистоту комнат, избавляйтесь от пищевых отходов, сводите к минимуму беспорядок во дворе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как бороться с другим нежелательным гостем в доме. Отпугнуть пауков очень просто.