Хитрые кулинарные трюки: как сварить гречку, чтобы ее получилось вдвое больше
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Простые способы сэкономят вам деньги
Гречка — вкусный и полезный гарнир. Ее любят и часто готовят во многих семьях. Сварить гречку несложно, и с этим заданием легко справится даже начинающий кулинар.
Опытные повара знают огромное количество способов приготовления рассыпчатой, вкусной и сытной гречневой каши. А сегодня вместе с "РБК-Украина" расскажем, как приготовить гречку, чтобы ее получилось вдвое больше. Эти трюки существенно сэкономят вам бюджет.
Как приготовить гречневую кашу, чтобы ее получилось вдвое больше
Самое важное в приготовлении гречки — дать каждому зернышку раскрыться. Именно это придаст каше неповторимого вкуса, которым понравится абсолютно всем. Достичь такого эффекта можно с помощью двух способом.
Для первого способа стакан гречки насыпьте в кастрюлю и залейте ее кипятком в соотношении 1:1. Накройте крышкой и оставьте на ночь — крупа должна набухнуть. Если утром гречка твердая, то поставьте ее на огонь и доведите до кипения. После просто добавьте сливочное масло, укутайте в полотенце и оставьте на полчаса.
Если у вас нет возможности ждать целую ночь, воспользуйтесь вторым способом. Для этого промойте гречку дважды — сначала теплой водой в соотношении 1:1 + 100 мл., а потом — холодной водой.
Далее отправьте крупу в кипяток, добавьте по щепотке соли и соды. Вам остается только поварить кашу 30 минут на маленьком огне до полного испарения жидкости.
Воспользуйтесь этими советами при приготовлении гречки по-царски по рецепту "Телеграфа". У вас получится сытный и вкусный ужин.