Как распушить наполнитель в куртке: поможет лайфхак с расческой

Доступное и быстрое решение распространенной проблемы

После стирки наполнители куртки скатываются в комки. К этому приводит неправильно выбранный порошок или режим стирки. Проблема может возникнуть и из-за неправильной сушки.

Сбитый наполнитель снижает степень теплоизоляции. Если не вернуть куртку или пальто прежний вид, они станут бесполезными. В попытке распушить наполнитель домохозяйки обращаются к различным методам. Ситуацию легко исправить благодаря использованию предмета из повседневного обихода — щетки для волос.

Этот метод наглядно продемонстрировал в TikTok пользователь @andrelifehack.

Для начала нужно разложить куртку или пальто на ровную поверхность и взять обычную массажную расческу. Пройдитесь щеткой легкими похлопывающими движениями по всей одежде.

Ради достижения лучшего результата можно использовать фен. Выверните изделие наизнанку и продуйте каждую ячейку холодным воздухом.

Буквально на глазах весь наполнитель в куртке приобретет прежнюю форму и распределится по всему изделию.

Чтобы наполнитель не скатывался, следуйте нескольким правилам во время стирки изделия

Выверните куртку наизнанку, закрыв все замки.

Используйте специальные шарики, которые во время стирки будут разбивать наполнитель.

Стирайте только на деликатном режиме или на "ручной стирке".

Выбирайте отжим не выше 500-800 оборотов.

Пользуйтесь режимом дополнительного полоскания.

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