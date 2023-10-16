Как распушить наполнитель в куртке: поможет лайфхак с расческой
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Доступное и быстрое решение распространенной проблемы
После стирки наполнители куртки скатываются в комки. К этому приводит неправильно выбранный порошок или режим стирки. Проблема может возникнуть и из-за неправильной сушки.
Сбитый наполнитель снижает степень теплоизоляции. Если не вернуть куртку или пальто прежний вид, они станут бесполезными. В попытке распушить наполнитель домохозяйки обращаются к различным методам. Ситуацию легко исправить благодаря использованию предмета из повседневного обихода — щетки для волос.
Этот метод наглядно продемонстрировал в TikTok пользователь @andrelifehack.
Для начала нужно разложить куртку или пальто на ровную поверхность и взять обычную массажную расческу. Пройдитесь щеткой легкими похлопывающими движениями по всей одежде.
Ради достижения лучшего результата можно использовать фен. Выверните изделие наизнанку и продуйте каждую ячейку холодным воздухом.
Буквально на глазах весь наполнитель в куртке приобретет прежнюю форму и распределится по всему изделию.
Чтобы наполнитель не скатывался, следуйте нескольким правилам во время стирки изделия
- Выверните куртку наизнанку, закрыв все замки.
- Используйте специальные шарики, которые во время стирки будут разбивать наполнитель.
- Стирайте только на деликатном режиме или на "ручной стирке".
- Выбирайте отжим не выше 500-800 оборотов.
- Пользуйтесь режимом дополнительного полоскания.
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