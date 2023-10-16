Из-за этого капсула не растворяется: важный нюанс при стирке

Следуйте простым правилам, чтобы капсула качественно очистила ваши вещи

Вместо обычного порошка многие предпочитают использовать капсулы для стирки. Однако в этом случае есть риск, что средство не сработает должным образом.

Чтобы капсула растворилась в стиральной машине, следуйте простым правилам. Об этом пишет Best Life.

Как работает капсула для стирки? Средство должно растворяться в воде, равномерно высвобождая моющее на протяжении всего цикла. Если таблетка не растворилась, то одежда не только не будет очищена, а и может быть испорчена. Разводы, пятна, прилипание средства к вещам: вот лишь несколько неприятных последствий.

Самое главное правило: загружать в барабан сначала капсулу, а потом вещи. Одной из распространенных ошибок является добавление капсул с моющим средством поверх одежды в стиральной машине. Однако следует первоначально поместить на дно барабана таблетку, так она не попадет в уплотнитель, а растворится в процессе.

Кроме того, нельзя перезагружать стиральную машину. Капсула гарантирует качественную стирку, если места в барабане достаточно. Обязательно изучите инструкцию к средству перед применением.

Также обратите внимание на рекомендации касательно температурного режима. Обычно капсулы предназначены для разных циклов. Тем не менее, холодная вода может не обеспечить достаточного тепла для полного растворения капсулы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя класть в стиральную машину. Из-за этих ошибок вы испортите и вещи, и прибор.