Лень испортит блюдо: повара назвали распространенную ошибку в приготовлении дерунов

Ошибка заключается в неправильном измельчении картофеля

Мы рассказывали об элементарных трюках, с которыми деруны будут гораздо вкуснее. Теперь делимся секретами приготовления, а именно рассказываем о распространенной ошибке, которую допускают кулинары, готовя тесто на деруны.

Часто с целью экономии времени и сил картофель для дерунов натирают на большой терке. Впрочем, с такой стратегией блюдо проигрывает в качестве. Об этом рассказали на Pixelinform.

Как тереть картофель на деруны

При приготовлении дерунов для лучшего эффекта следует использовать только мелкую терку. Если натереть картофель на крупном, блюдо получится совсем другим.

Из тертого картофеля отжимаем лишний сок, добавляем к нему натертую (тоже на мелкой терке) луковицу. Туда же кладем пару яиц, соль и перец по своему вкусу.

Размешиваем тесто до однородной массы и жарим на разогретой сковороде, выкладывая с помощью столовой ложки.

Такие деруны будут иметь идеальную текстуру. Если очень хочется сэкономить время на приготовлении дерунов, можно пропустить картофель через мясорубку — такие ленивые картофельники сохранят вкус.