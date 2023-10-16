Все это время вы неправильно хранили свитера: как нужно размещать вещь на вешалке (видео)
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Плечики могут деформировать свитер, но этого легко избежать
Осенью не обойтись без свитеров, джемперов и гольфов. Однако изделия из трикотажа, шерсти и других материалов нужно уметь правильно хранить в шкафу.
Чтобы свитер не потерял форму, развешивайте его на плечиках по-особому. О необычном трюке рассказала стилист Анастасия Мальцева в своем блоге в Instagram.
Просто надевать свитер на вешалку, как футболку, не стоит, так как тонкий и пластический материал может деформироваться и вытягиваться в районе плеч. Лучше поступить иначе:
- Сложите свитер пополам.
- Вытяните рукава, а угол, который образовался, разместите сверху вешалки. Накиньте свитер на плечики, словно шарф.
- Конец рукавов заправьте в вешалку.
Лайфхак позволяет аккуратно разместить теплые плечевые изделия в вашем шкафу. Если хранить свитера на плечиках таким образом, то вещь сохранит первоначальную форму. В тех местах, где ткань соприкасается с вешалкой, заломов не будет из-за достаточной плотности.
При правильном хранении джемпера, свитера и другие вещи будут оставаться чистыми. Проблемой может стать шерсть домашних животных на ткани, но ранее "Телеграф" рассказывал, какой трюк решит эту неприятность.