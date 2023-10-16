Все это время вы неправильно хранили свитера: как нужно размещать вещь на вешалке (видео)

Плечики могут деформировать свитер, но этого легко избежать

Осенью не обойтись без свитеров, джемперов и гольфов. Однако изделия из трикотажа, шерсти и других материалов нужно уметь правильно хранить в шкафу.

Чтобы свитер не потерял форму, развешивайте его на плечиках по-особому. О необычном трюке рассказала стилист Анастасия Мальцева в своем блоге в Instagram.

Просто надевать свитер на вешалку, как футболку, не стоит, так как тонкий и пластический материал может деформироваться и вытягиваться в районе плеч. Лучше поступить иначе:

Сложите свитер пополам. Вытяните рукава, а угол, который образовался, разместите сверху вешалки. Накиньте свитер на плечики, словно шарф. Конец рукавов заправьте в вешалку.

Лайфхак позволяет аккуратно разместить теплые плечевые изделия в вашем шкафу. Если хранить свитера на плечиках таким образом, то вещь сохранит первоначальную форму. В тех местах, где ткань соприкасается с вешалкой, заломов не будет из-за достаточной плотности.

При правильном хранении джемпера, свитера и другие вещи будут оставаться чистыми. Проблемой может стать шерсть домашних животных на ткани, но ранее "Телеграф" рассказывал, какой трюк решит эту неприятность.