Сработает за 20 минут: какой самодельный спрей нанести на плесень (видео)

Удалить грибок можно без агрессивных химикатов

Из-за повышенного уровня влажности и конденсата на окнах в ванной и других комнатах может возникнуть плесень. К счастью, решить проблему можно с помощью самодельного средства.

Чтобы избавиться от плесени, приготовьте мощный спрей своими руками. Об эффективном лайфхаке рассказывает блогер @mama_mila в TikTok.

Так, автор ролика уверяет, что один раствор поможет убрать плесень и предотвратить повторное появление грибка на различных поверхностях. Отбеливатель или агрессивная бытовая химия вам не потребуются.

По словам блогера, домашняя смесь глубоко очищает места, зараженные грибком. Домовладелица смешивает в бутылке три ингредиента: чашку уксуса, 20 капель гвоздичного масла и 20 капель масла чайного дерева. Полученный раствор необходимо распылить на стены с плесенью и оставить на 20 минут. После этого блогер смыла средство горячей водой, продемонстрировав очищенную поверхность без намека на грибок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предотвратить появление плесени в доме можно с помощью осушителя воздуха. Если вы не желаете тратить деньги на магазинные варианты, то попробуйте сделать осушитель своими руками, что очень легко.