Грязь и пыль больше не страшны: как помыть окна, чтобы были чистыми до весны

Эти средства помогут долго поддерживать чистоту окон

Мало кто поспорит с тем, что смотреть на чистые окна приятнее, чем на грязные. Но осенью и зимой, когда стоит преимущественно ненастная погода, стекла быстро загрязняются.

Чтобы изо дня в день не смотреть на окна с загрязнениями и разводами, необходимо правильно их вымыть. Использование в процессе мытья доступных ингредиентов поможет сделать так, чтобы грязь и пыль не задерживались на стеклах.

Уксус

Уксусная кислота удаляет загрязнения со стекла и мне дает оседать ни них пыли. В 1 литре теплой воды растворите 2 ст. л. уксуса, смочите в растворе тряпку и протрите стеклянные поверхности. После уберите лишнюю влагу с помощью сухой мягкой тряпки из микрофибры.

Картофель

Хитрость с картофелем поможет окнам долго оставаться чистыми.

промойте клубни под проточной водой;

разрежьте картофель пополам;

протрите половинками клубней только что вымытые окна;

смойте остатки крахмала со стекол чистой водой и протрите сухой мягкой тряпкой.

Глицерин и нашатырный спирт

По 2-3 кали одного и другого средства нужно добавить в теплую воду. Полученным раствором протереть внешнюю часть вымытого окна.

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