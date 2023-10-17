Две хитрости - и ваш борщ будет насыщенно красным

Эти советы пригодятся каждому кулинару

Мы не представляем нашу кухню без традиционного красного борща. Он даже внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Однако иногда красный и насыщенный борщ может посветлеть в считанные минуты. Причин у этого может быть несколько: например, не тот сорт свеклы или неправильная технология приготовления. Вместе с "Главредом" расскажем, как что нужно делать для насыщенности цвета блюда.

Что делать, чтобы борщ не потерял цвет

Одно из главных секретов — правильный выбор свеклы. Для борща подходит салатная свекла — именно она отличается своим темно-бордовым оттенком. Этот овощ ни в коем случае нельзя смешивать с другой зажаркой.

Натертую свеклу в борщ нужно добавлять в самом конце. Время варки борща на огне вместе с ней составляет от 5 до 12 минут — именно в этом случае продукт успеет дать цвет. Здесь главное — не передержать, иначе свекла выварится и потеряет цвет.

Также одним из главных правил является использование уксуса или лимонного сока. Кислотой необходимо сбрызнуть свеклу. Именно эти ингредиенты не дадут борщу потерять привычный насыщенный традиционный оттенок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что добавить в борщ, чтобы он стал вкуснее. Вас удивит эта хитрость.