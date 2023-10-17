Укр

Благодаря этому трюку пол будет сверкать: что добавить в воду (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Добиться блеска пола очень просто
Добиться блеска пола очень просто. Фото Freepik

Блогерша поделилась секретами, чтобы идеально отмыть пол

Мытье полов в доме – рутинная задача, однако требующая усилий. Часто на поверхности остаются разводы, но этого легко избежать.

Чтобы отмыть пол до блеска, воспользуйтесь самодельным раствором. Об эффективном лайфхаке рассказала блогер @mama_mila_ в TikTok.

Мощное средство для мытья полов легко приготовить своими руками, не используя агрессивную бытовую химию. Так, сначала автор ролика влила в емкость два стакана горячей воды. Затем добавил четверть стакана белого уксуса. Также понадобилось немного моющего средства для мытья посуды. Заключительными ингредиентами стали медицинский спирт (четвертая часть стакана) и лавандовое масло.

Блогерша уверяет, что домашнее моющее отменно справится с загрязненным полом разных типов или плиткой. Кроме того, раствор наполнит дом приятным ароматом. По словам домовладелицы, медицинский спирт в составе средства ускорит высыхание поверхности и предотвратит появление разводов.

Разводы могут оставаться не только на полу, а и на стеклянных поверхностях. Ранее "Телеграф" рассказывал, как отмыть окна до сверкания, чтобы результат сохранился до весны.

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