Вонь уйдет за ночь: гениальный трюк для удаления неприятного запаха из обуви

Для дезодорации обуви понадобится только подручное средство

После тренировки или долгой прогулки в кроссовках и ботинках может появиться неприятный запах. Однако справиться с вонью можно без дорогих магазинных средств.

Чтобы избавиться от ужасного запаха в обуви, воспользуйтесь одним подручным продуктом. О необычном лайфхаке рассказывает блогер @kayemarie53 в TikTok.

Влажная и плохо пахнущая обувь – большая неприятность, но, к счастью, это легко исправить. По словам автора ролика, небольшая хитрость решила проблему с ее вонючими футбольными бутсами, заставив эту пару пахнуть свежестью. Все, что вам нужно сделать, это взять обувь и добавить внутрь немного пищевой соды.

Натуральный дезодорант не имеет аромата и устраняет плохие запахи, в том числе сработает и в случае с обувью. Белый порошок "вытянет" вонь всего за одну ночь. Для этого блогер предлагает засыпать пищевую соду в обувь, средства не жалейте, оно должно забраться во все щели. После этого оставьте пару на ночь, утром на вонь не останется и намека. Вычистите соду, к примеру, с помощью пылесоса, и можете снова носить свои любимые кеды.

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