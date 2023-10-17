Сбрызните обувь лаком для волос: хитрость избавит от распространенных проблем

Лак для волос заменит сразу несколько профессиональных средств для обуви

Лак для волос используется в первую очередь для укладки и фиксации волос. Но оказывается, у него есть и другие необычные применения.

Если у вас закончились средства по уходу за обувью и вы не собираетесь в ближайшее время идти в обувной магазин, воспользуйтесь лаком для волос.

Тщательно очистите туфли или сапоги от загрязнений и распылите на них лак для волос, рекомендует Kobieta. Лак заменит специальное средство для придания обуви блеска. Но эффект продлится не так долго, как в случае с профессиональным средством.

Помимо этого, лак для волос можно использовать для того, чтобы обувь не красила ноги. Иногда после покупки новой пары оказывается, что во время носки внутри проступает краситель. Сбрызните обувь лаком внутри такой пары и подождите, пока она высохнет. Невидимое покрытие защитит ваши ноги и носки от пятен.

Лаком для волос можно сбрызгивать босоножки, если в них скользит нога во время жары. Побрызгайте их лаком и проблема на какое-то время исчезнет. Эффект не будет продолжительным, поэтому, если вы хотите сохранить его надолго, регулярно сбрызгивайте босоножки лаком.

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