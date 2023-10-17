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Все делают эту досадную ошибку: недочет, из-за которго оладьи получаются "резиновыми"

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Приготовить пышные оладьи несложно, если знать об одном нюансе
Приготовить пышные оладьи несложно, если знать об одном нюансе. Фото shuba.life

Казалось бы, нет ничего сложного в приготовлении оладий, но можно сделать это невкусно

Мы рассказывали, как приготовить вкусные овощные оладьи. Но все же классические, на кефире, так сказать "базовые" оладьи — вне конкуренции.

Особенно если они получаются пышные и вкусные. Однако не всегда так случается. На ProstoWay рассказали, почему в некоторых случаях оладьи получаются "резиновыми", а не воздушными.

В чем ошибка?

Невкусные плоские оладьи связаны с неправильным использованием ингредиентов. Прежде всего, речь идет о соде. Некоторые кулинары неправильно ее добавляют в жидкое тесто.

Ошибка состоит в том, чтобы тушить ее вне теста. Так реакция, высвобождающая для теста углекислый газ, проходит вне теста, и пышности ждать не стоит. Тем более если тесто на кефире, можно просто положить ее — и кефир погасит соду не хуже уксус.

Впрочем, нельзя и сыпать соду в "чистом" виде. Вернее будет смешать ее с небольшим количеством муки в ложке, а уже эту смесь всыпать в тесто через сито.

Неправильно использовать холодный кефир и яйца. Эти ингредиенты должны быть теплыми. Их нужно достать из холодильника заранее или нагреть перед использованием. Яйца можно положить в теплую воду, а кефир – нагреть в микроволновке.

Так оладьи получатся отличными. Также мы рассказывали о фундаментальной ошибке в приготовлении дерунов.

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#Тесто #Лайфхак #Оладьи