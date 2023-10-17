Забудьте о промерзании ног: полезные лайфхаки, как сделать зимнюю обувь еще теплее

Эти подсказки помогут спасти ноги от холода

На улице уже серьезно похолодало, синоптики прогнозируют еще больше холода и заморозков. А значит, самое время позаботиться о том, чтобы успеть до морозов утеплить ноги.

Есть несколько способов, как подготовиться к зиме так, чтобы ноги в холода не замерзали, пишет unian.net. Что нужно делать — читайте в нашем материале.

Три лайфхака, чтобы ноги не мерзли зимой

Покупайте "правильную" обувь

Главное, о чем нужно помнить — зимняя обувь не должна быть вам впритык. Слишком тесные ботинки или сапоги могут нарушать кровообращение в ногах, что приводит к быстрому замерзанию конечностей. К тому же, нужно оставить люфт для теплых носков, или двух пар носков, которые вы будете носить в холода. Кроме того, зимняя обувь должна быть с теплой прослойкой из шерсти или меха, тогда ноги точно не будут мерзнуть.

Уделите внимание стелькам

Если в этом сезоне не планируете покупать новую пару обуви, стоит позаботится о замене стельки в старой. Подберите себе шерстяную или меховую стельку, тогда ноги точно не замерзнут. Однако и здесь нужно помнить, что внутри должно оставаться пространство, чтобы с новой стелькой ноги не были в тесноте.

Надевайте теплые носки или колготы

Хорошие шерстяные носки спасут ваши ноги от холода, даже если обувь не новая. Если на улице сильный мороз, можно надевать две пары. Та же история и с теплыми колготками. Можете также рассмотреть вариант термоносков, которые помогут держать ноги в тепле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как высушить обувь за 30 минут. Этот простой способ поможет спасти промокшую пару.