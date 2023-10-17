Благодаря ловкому трюку противень очистится за 15 минут: что в него налить (видео)

Лучше очищать духовку и всю посуду в ней вскоре после приготовления пищи

Одна из главных задач при уборке на кухне – очистка духовки. Особое внимание приходится уделять мытью противня, на котором скапливается жир и остатки пищи.

Чтобы быстро и без лишних хлопот очистить противень, обратите внимание на необычный лайфхак. Им делится пользователь @stockedfood в TikTok.

Блогер предлагает обойтись без бытовой химии при очистке противня, а воспользоваться подручной альтернативой. Более того, не придется мучительно тереть поверхность, пытаясь удалить пригоревшую остатку еды.

Все, что потребуется для трюка, это кипяток и использованный пакетик чая. Так, в видео сначала противень кладут в кухонную мойку, затем полностью заливают кипяток и кладут использованный чайный пакетик. Необходимо оставить посуду в таком виде на 15 минут. По словам автора ролика, танины – вещества в составе чая – "сотворят чудеса". Блогер показывает, как легко и просто он очищает противень после маленькой хитрости.

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