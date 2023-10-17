Станут как новые: как заточить ножи блендера в домашних условиях

Этот лайфхак обязательно вам пригодится

Одним из самых востребованных бытовых приборов на кухне является блендер. С его помощью можно измельчить продукты, приготовить соусы и коктейли. Но при частом использовании ножи блендера тупятся.

Мало того, что тупой нож будет скорее рубить продукты, а не измельчать. Так еще и незначительно, но увеличит расходование электроэнергии.

Конечно же в сервисе быстро могут наточить ножи. Но к мастеру нужно еще доехать. Да и услуга заточки явно не бесплатная. На самом деле вернуть остроту ножам блендера можно самостоятельно. Для этого не придется прилагать особых усилий.

Для заточи ножей понадобится несколько яиц, точнее скорлупа. Возьмите несколько скорлупок, как от сырых, так и от вареных яиц, и поместить их в емкость для блендера. Включите прибор и измельчите содержимое.

В результате такой работы ножи блендера приобретут такую же остроту, какая была при покупке.

Измельченную яичную скорлупу не стоит выбрасывать, так как ее можно использовать для стирки. Также "Телеграф" писал, какое применение яичной скорлупе нашли дачники.